明知會嚇跑有錢人選民仍堅持通過「劫不到富」公投 極左政治正讓這裡走向均貧地獄

加州選民似乎正準備向州內的億萬富豪下達「逐客令」。根據Nestpoint於2026年2月發布的最新民意調查顯示，儘管加州民眾普遍預見開徵「財富稅」可能導致企業撤資與就業機會流失，但仍有高達60%的選民傾向支持這項激進的稅制改革。



這項民調結果揭示了加州內部極其矛盾的經濟心理。數據指出，約52%的受訪者認同該稅項會迫使創業家離開加州，並對在地就業市場造成衝擊。即使民調單位向受訪者羅列了一系列潛在的經濟風險，仍有54%的選民堅定支持課稅；此外，約42%的人擔憂矽谷科技重鎮的後續發展，48%則擔心州政府長期稅收恐因此陷入不穩定。



紐森再度強調反對提案



這項由「服務業僱員國際工會－聯合醫護工作者西部分會」（SEIU-UHW）推動的提案，目標是針對淨資產超過10億美元（約新台幣320億元）的加州居民，開徵一次性的5%財富稅。根據加州立法分析辦公室（LAO）的說明，該稅款預計於2027年到期，納稅人可選擇分5年支付，但需額外負擔相關費用。

廣告 廣告

根據提案條文，溯及既往的條款相當嚴苛：凡是在2026年1月1日當天具有加州居民身分者，一旦公投通過，皆須依法納稅。目前該提案正處於連署階段，需取得約87.5萬份有效簽署，方可列入11月的全州大選選票。

面對選民的「仇富」與「求平權」情緒，加州州長紐森（Gavin Newsom）上周在舊金山的一場活動中重申反對立場。紐森直言，這項提案不但無法解決加州的結構性預算挑戰，反而會因為引發資本外逃，導致教育、警消及公共衛生等核心服務的資金萎縮。

「我對這項提案的撰寫方式感到擔憂。」紐森強調，「事實上，它將減少對教師、圖書館員及托育服務的投入。一次性的稅收無法解決由聯邦政策（如H.R.1法案）引發的長期結構性問題。」

多數加州選民為何認同「劫富」？



然而，支持課稅的基層勞工代表則有完全不同的看法。SEIU成員、沙加緬度醫院保安人員佛里曼（Trevor Foreman）指出，加州億萬富豪實際負擔的稅率遠低於領薪水的普通家庭。

佛里曼警告，隨著2026年聯邦醫療撥款面臨大幅削減，加州醫療體系正處於崩潰邊緣。他認為，如果富豪不履行公平納稅的義務，地方醫院與急診室將因資金匱乏而永久倒閉。此外，他也預警若醫療融資缺口擴大，全加州數百萬間企業的健康保險保費將飆升，屆時雇主為吸收成本，恐引發更大規模的失業潮。

目前的民調數據呈現拉鋸態勢。除了Nestpoint的60%支持率外，Mellman Group的另一份調查則顯示支持度為48%，反對度38%，另有14%的選民尚未表態。分析人士認為，Nestpoint調查樣本數較大，可能更精確地反映了當前加州民眾對貧富差距的憤怒程度。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

