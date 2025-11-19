明知蛋有毒還買？龍忠蛋行老闆大動作律師函聲明「還原進貨真相」

記者陳佳鈴／台中報導

台中市梧棲區「龍忠蛋行」因販售含芬普尼殘留的雞蛋而捲入食安風暴，檢調傳喚業者釐清後更裁定20萬交保！(圖/翻攝畫面)

彰化縣文雅畜牧場因雞蛋檢出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，本應自 11 月 4 日起接受移動管制，禁止任何蛋品出貨。然而，台中市政府食安處10日稽查時，竟查獲牧場於9日再度私下運出約4萬顆雞蛋，流入台中「龍忠蛋行」，並再度驗出芬普尼殘留。事態嚴重，檢調除了傳喚負責人並搜索相關資料，檢察官長時間複訊後，裁定負責人林男以 20 萬元交保。老闆除了第一時間喊冤指責是彰化縣政府的疏失，是在不知情狀況下進貨，強調「毒又不是我放的」，今(19日)再度大動作發律師函澄清！

台中市梧棲區「龍忠蛋行」因販售含芬普尼殘留的雞蛋而捲入食安風暴，檢調傳喚業者釐清後更裁定20萬交保！蛋行為挽回商譽並釐清外界質疑，委任律師發布正式聲明，強調蛋行並非在明知蛋品不合格的情況下銷售，而是因信賴主管機關所傳遞的「複驗合格」資訊，才誤將問題蛋品流入市面。

根據由盛惠國際法律事務所代為發出的聲明，事件始於11月7日台中市食安處通知蛋行，文雅牧場蛋品檢出異常。龍忠蛋行當日便立即停止向該牧場採購。然而，隔日（8 日）牧場即致電告知，已接獲彰化縣動物防疫所的通知，稱複驗結果「未檢出」芬普尼，並可恢復出貨，甚至有相關媒體報導同步出現。蛋行基於多年交易往來及對政府單位的信任，認為風險已解除。

龍忠蛋行透過律師函還原進貨過程，並澄清自己也是不知情的業者。（圖／翻攝畫面）

聲明指出，龍忠蛋行於9日前往牧場取貨時，現場亦未見任何管制措施，遂購入約200籃雞蛋，陸續供應給35 家下游客戶，未料隔日食安處再次抽驗，卻檢出芬普尼超標，使蛋行意外成為風暴核心。

蛋行在聲明中向所有合作店家及消費者致歉，並承諾負起責任。自 11 月 9 日至 17 日期間購買的民眾，可持商品至門市退貨，若逢例假日不便，蛋行也將協助處理。同時強調，自 10 日起已完全停止向文雅牧場進貨。

龍忠蛋行表示，即便現行法規未強制要求通路商逐批送驗，但作為食材供應業者本就肩負安全把關責任，所有資料已主動提供司法單位，將全程配合調查，盼還原真相、釐清責任，不推卸、不閃躲。

