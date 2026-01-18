明知「被發現會很慘烈」也要當小三！人妻驚見她「捧著咪咪」勾搭老公→離婚怒告

正宮從老公手機訊息中抓包外遇。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台北市一名人妻2016年與丈夫結婚後，育有一對子女，原本以為婚姻幸福美滿，沒想到結婚9年後卻無意間透過丈夫手機訊息發現，丈夫竟婚內出軌，甚至與小三互稱寶寶、傳裸照，讓她最終心寒決定離婚並對小三提告求償。士林地方法院審理後，認定小三明知男方已婚卻仍介入對方婚姻，最終判小三需賠償正宮40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，正宮麗麗（化名）與丈夫小明（化名）於2016年7月21日登記結婚，婚後育有2名子女，怎料麗麗2024年5月28日偶然看見小明的LINE對話內容後，驚見丈夫竟婚內出軌。只見小明與小三自2024年3月29日起就透過LINE與頻繁聯繫，雙方還在對話中互稱「寶寶」、「寶貝」，傳送「我好愛妳耶」、「妳就是我的動力來源耶」等大量談情說愛的訊息。

不僅如此，麗麗還發現丈夫與小三還多次相約單獨外出用餐、見面，甚至討論如何安排時間約會，而且小三曾傳送「我就會怕你再度被發現會很慘烈」的文字，顯見早知男方是有婦之夫，但後來卻又傳送澡堂中男女裸體照片給小明，並寫下「捧著咪咪」、「我也很想一直抱妳呀」等含有性暗示的文字。麗麗在情感嚴重受創下，最終心寒地在同年5月31日與丈夫離婚，並對小三提告求償100萬元。

對此，小明反控麗麗和他在離婚前共同使用行動電話與筆電，因此知悉密碼，卻登入查看並截圖他與小三的LINE對話作為證據，屬於違法取得、侵害其隱私權，不具證據能力，更主張他與小三只是朋友之間的互相調侃、紓壓，否認有逾越一般交往界線，也以此對麗麗提起妨害秘密等刑事告訴。不過，案經台北地檢署偵查後做出不起訴處分，認定不構成犯罪。

士林地院審理後，認為麗麗取得對話內容的方式並非長期監控、強暴脅迫或嚴重侵害人格權，侵害程度有限，而且也具維護自身權益必要性，因此認定LINE對話具有證據能力，逐一檢視對話內容後，確認小三明知小明已婚仍與其互訴愛意、安排約會、傳送裸照與性暗示訊息，足以動搖婚姻關係。法院指出，小三與小明屬共同侵權人，原則上應連帶賠償精神慰撫金80萬元，只是麗麗考量子女因素，已免除前夫小明的賠償責任，法院審酌雙方學歷、財產與收入狀況後，最終判處小三應賠償正宮麗麗40萬元；全案仍可上訴。



