明短暫回暖又變天！下周兩波東北季風接力影響

受大陸冷氣團影響，今（11）日全台天氣明顯轉冷，北台灣整天偏寒，降雨主要集中在東半部，其他地區僅有零星降雨，其餘地區天氣偏乾。中央氣象署指出，明日冷氣團逐漸減弱，白天氣溫略為回升，但日夜溫差仍大。

未來一周溫度趨勢。（圖／中央氣象局）

氣象署預報員劉沛滕表示，周五前環境水氣偏少，西半部雲量不多，多為多雲到晴的天氣型態；目前僅花東沿海有局部短暫降雨，各地沿海地區則需留意較強陣風發生。即使冷氣團減弱，西半部仍可能出現輻射冷卻現象，清晨低溫明顯。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象局）

展望未來一周天氣，劉沛滕指出，周二與周六將分別有兩波東北季風增強。首波東北季風影響時，東北部降雨機率提高；第二波接續影響下，基隆北海岸、北部山區及東半部降雨將再度增加，其餘地區仍以多雲到晴為主。

溫度方面，今天整體氣溫偏低，明（12）日白天略為回溫，但日夜溫差仍大。周二東北季風增強後，周三清晨配合輻射冷卻，中南部地區需特別留意低溫情況；周六隨另一波東北季風南下，氣溫再度下降，中央氣象局提醒民眾應持續關注最新天氣資訊。

