明短暫回暖破20度！下週冷氣團再襲「低溫恐跌破10度」一路凍到週末

記者柯美儀／台北報導

週日冷氣團減弱回暖放晴，下週一起又有一波冷氣團報到。（示意圖／資料照）

乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。

乾冷空氣籠罩 今晨最低溫探7.2度

吳聖宇表示，隨著乾冷空氣來到台灣附近，北部、東北部一帶今日清晨雲量減少，整體天氣轉為乾冷型態。今日清晨在台灣本島平地最低溫出現在雲林古坑的7.2度，其次是嘉義竹崎7.4度，南投名間也只有8.0度，其他中北部、東北部空曠地區低溫普遍在8-10度左右，南部有不少空曠地區的低溫也都降到10度上下。至於台北站則是在昨日傍晚最低降到11.6度，達到強烈大陸冷氣團的標準，之後溫度漸漸回升，今晨的低點為12.3度，到上午8時左右則是已經回升到13度以上。

吳聖宇指出，今日受到乾冷空氣籠罩影響，除了北海岸、東北角、東半部到恆春半島雲量仍較多，偶有短暫小雨或飄雨機會外，西半部大致為多雲或有陽光的天氣，整體放晴的情況漸趨明顯。白天因陽光逐漸出來，加上冷氣團慢慢變性的趨勢，各地白天高溫回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫為15-18度、中部及花東地區18-21度、南部21-23度。今晚到明晨則要注意輻射冷卻，中北部、東北部都市地區低溫10-13度，空曠地區低溫仍只有7-9度或更低，南部及花東都市地區13-15度，空曠地區低溫也有機會降到10-12度或更低。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

週日回暖放晴 下週再迎強烈冷氣團

吳聖宇提到，週日白天空氣仍偏乾，各地大致為晴到多雲，整體天氣會比週六更加穩定，白天冷氣團減弱後，溫度明顯回升，尤其是北部、東北部一帶，預期苗栗以北到宜蘭白天高溫將回升到20-22度，中部及花東地區高溫也會來到21-23度，南部有機會來到23-25度間。夜晚到下週一（5日）清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區10-12度，輻射冷卻發生的區域仍可能有10度以下低溫；南部及花東都市地區低溫14-17度，空曠地區低溫12-14度，輻射冷卻發生的區域仍可能有10-12度低溫。

吳聖宇表示，下週一到週二白天迎風面的北部、東北部、東部又將轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣，中南部雲量增多，山區可能有零星局部降雨的機會；下週二晚間以後各地天氣好轉，迎風面轉為多雲天氣，其他地方為多雲到晴。溫度方面，下週一晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，白天北部、東北部高溫略降至19-21度，中南部及花東地區高溫還維持在22-25度間；下週一晚間到下週二清晨在中北部、東北部都市地區低溫會降到13-15度，空曠地區可能降到11-13度；南部及花東都市地區低溫會降到14-17度，空曠地區低溫可能降到12-14度。

吳聖宇指出，下週二白天在苗栗以北到宜蘭的高溫降至15-17度、中部及花東地區18-21度、南部21-23度。下週三（7日）一直到週末（10-11日）空氣都偏乾，天氣型態偏乾冷，白天大部分地區有陽光，北部、東北部白天高溫大致在15-19度之間、中部及花東地區20-23度、南部高溫則是在22-25度之間，南北差異大。夜晚到清晨則要注意局部低溫，中北部、東北部都市地區低溫維持在10-13度間，空曠地區則有機會降至7-9度；南部及花東都市地區低溫維持在13-15度，空曠地區可能來到10-12度或更低。

