明確政府撥補勞保 立院明排審
勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審，由於立法院本會期預計明年元月休會，衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。
勞保財務持續惡化，勞保局預估，勞保115年保費收入僅剩下5299億元、給付卻為6314億元，收支逆差達1015億餘元。目前勞保費率僅11.5％，除了與精算報告中未攤提負債的平衡費率17.29％有差距外，更遠遠落後攤提過去未提存負債平衡費率的31.42％。隨著社會趨向高齡化，收支逆差情況將越顯嚴重。116年後勞保費率將達法定上限12％，保費收入恐將停滯，隨著勞動力減少等原因緩步下滑，領取年金給付的民眾有增無減，未來缺口勢必增加。
立委要求 每年不得低於千億
為增加收入，勞動基金運用局已打算在115年至117年委託不動產專業機構，辦理房地活化最適開發評估案，意謂未來可能會有標租或標售勞保基金持有不動產規畫。不過勞保局在報告中指出，雖然加上政府撥補及投資收益，勞保基金可恢復正數，但目前政府撥補並非法定支出，若財政狀況不佳恐怕無以為繼，投資收益更是看天吃飯，萬一市場反轉，反而會加劇破產危機。
為確保勞保永續，多位國民黨立委已提案修正《勞保條例》第66條、第69條。翁曉玲、廖偉翔提案明定基金財務來源包含政府撥補金額，由主管機關依財政狀況每年編列預算撥補。另明定勞工保險的財務，由政府負最後支付責任。王鴻薇則提案要求，修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。藍委許宇甄等人則要求，每年撥補金額不得低於1000億元。
藍白黨團高度共識 全力支持
外界關注修法進度，廖偉翔說，有關《勞工保險條例》，目標就是在本會期完成三讀，且國民黨和民眾黨團已經達成高度的共識，兩黨都全力支持「政府負最終支付責任入法」。
他強調，勞保改革已經討論多年，勞工的權益應該用法律明文保障，而非以「持續研擬」來無限期拖延。之前在委員會質詢的時候，勞動部長洪申翰也表態，對修法方向持開放態度，尊重立法院審議結果，並承諾政府會履行承諾、負起責任。顯見朝野對此已有共識，期盼相關修法能順利推動。
民進黨立委蔡易餘、王美惠、楊曜等人也有類似提案，主張政府應將提撥一定比例之金額法制化，授權主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，確保勞保財務穩健。
白委則有林國成提案，他表示，政府開辦的勞保，盈虧就是政府的責任，不能由勞工承擔，這次修法便是將政府每年的撥補法制化，才有機會將過去省政府時期出現的「勞保黑洞」補起。
勞部︰中央負擔重 不宜明定金額
對此，勞動部勞動保險司長陳美女說，由於勞保費率未達平衡費率，且領取年金給付民眾越來越多，導致保費收入與給付差距會逐步擴大，但政府明年規畫撥補1300億外，還有投資收益等，合計後仍可以讓基金維持一定水平。
勞動部在徵詢財政部及主計總處意見後也回覆立院指出，中央政府財政負擔沉重，不宜修法明定政府每年撥補金額，勞工保險應秉持自給自足，建議同步從制度面檢討調整保險費率與給付成本收支結構及加強基金投資運用等方式。勞動部強調，為維持勞保基金水位，將會持續辦理撥補，並於兼顧政府財政下，爭取以維持過去年度撥補金額為原則續編預算，負起穩定制度的責任。
