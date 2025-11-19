明繼續冷探12℃！專家：又一波東北季風「這天」再襲

【高沛生／綜合報導】全台在入秋最強冷空氣籠罩下，清晨明顯濕冷，北部低溫下探 16°C、部分山區更低，中高層雲系與迎風面水氣持續移入，各地涼意加重。氣象專家吳德榮指出，明晨苗栗以北平地最低溫仍可能探至 12°C，下週一起又有新一波東北季風增強南下，氣溫將再度下滑。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」表示，今日、明日低層水氣逐日減少，北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷；北海岸及東北部明日仍有局部降雨，但白天起氣溫略升。

台北站今晨測得15°C，雖未達到「大陸冷氣團」門檻，仍是入秋以來最低溫。吳德榮指出，明晨苗栗以北最低溫約 12°C，提醒民眾留意穿著調整。今日各地溫度為：北部 12～18°C、中部 14～23°C、南部 16～27°C、東部 15～25°C。

最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，週五至下週日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨，背風面晴朗穩定。週五、週六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

他提醒，下週一又一波東北季風南下，迎風面降雨機率略增、北台再轉涼；下週二水氣減少後，各地將轉為晴朗穩定、早晚偏涼。

中高層雲系移入，迎風面降水回波較多，北台灣已有局部降雨。氣象應用推廣基金會

