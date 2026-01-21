明義國小訪環保站 認識回收減碳排

花蓮明義國小100位五年級師生，(1/21)前往花蓮中央環保站，透過遊戲和實作，拆解寶特瓶和各類回收物品，把淨零環保、永續發展目標SDGs 知識，變成一關一關好玩又有感的環保挑戰。

打開瓶蓋，倒出剩餘溶液，再奮力踩扁。人生第一次來到環保站才知道，丟棄後的回收物品，還要經過這麼多程序。

明義國小學生 鍾同學：「這些人(志工)都很辛苦，每天都要一直在那邊踩，收集那麼多，然後他們也不嫌累。」

明義國小學生 謝同學：「飲料喝完 (瓶子)要洗過，要不然會，就是，幫你們回收的這些人會很辛苦，因為會被這些你沒喝完的水噴到。」

明義國小學生 陳同學：「可以來幫忙覺得很榮幸。」

「用10個行動，守住15度，1.5度。」

明義國小五年級師生，來到花蓮環保教育站，要從遊戲和實作當中，學習環保清淨在源頭。

明義國小教務主任 翁世強：「配合SDGs的17個責任目標，那主要是結合，SDGs的11，永續城市，以及，SDGs的12，責任生產及消費，來讓孩子親身地看到課本以外，我們準備的自編教材以外，實際上，如何做到永續，環保跟淨零。」

「冰塊大一點。」

一點一點敲落冰山，棲息地漸漸減少的北極熊，面臨生存危機。各種發生中的現象，都需要透過行動，才能守護我們共同的家。

明義國小學生 洪同學：「平常我們都是在亂丟垃圾，現在是幫忙把垃圾分類跟回收。」

明義國小學生 黃同學：「覺得環保很重要，不然就會空氣汙染。」

明義國小學生 胡同學：「SDGs雖然有17項很複雜，但是以遊戲的方式，來讓我們記得，我覺得這個很有創意。」

「(寶特瓶)做毛毯，可以賑災用，大部分這些塑膠製品，都是屬於(寶特)瓶(分類)。」

慈濟志工 張新儀：「清淨在源頭的一個概念，然後寶特瓶怎麼回收再利用，然後我們一些東西(回收物)，進來之後，如果需要拆解的話，拆解的方式是什麼方式。」

慈濟志工 陳淑如：「讓小朋友來了解，慈濟的環保是怎麼做，尤其是慈濟的人文，也要讓他們知道，跟他們平常在家裡做的回收，有什麼不一樣，真正其實是希望就是，從家裡開始，清淨(落實環保)。」

先知道，才能做到，每天實踐一點點，環保永續就多一點點。

