明義國小迎接日本GLPA教育參訪團 臺台開展跨校教育合作典範

在全球化教育趨勢下，高雄市小港區明義國小迎來日本GLPA（Global Learning Partnership Alliance）教育參訪團，明國義小特別安排校內四大「優等」獲獎團隊-弦樂團、民俗舞蹈團隊、直笛團隊與英語團隊演出，透過藝術展演與師生互動，為臺日教育交流寫下新篇章。(見圖)

主辦單位今(卅一)日說明，參訪團由日本三重大學中川右也教授、松本裕子教授率隊，成員包含三重縣鳥羽小學、西丘小學與一身田中學校多位校長與教師共九人，由正修科大葉淑芬教授陪同下到訪；明義國小精心規劃結合校園空間與藝術展演的迎賓行程，展現高雄的熱情與學校深耕藝術與語言教育的成果。

校長林淑芳親自導覽校園特色空間，並說明馬賽克藝術與校訂課程的結合，展現學校美感教育的用心；日本三重大學中川教授對學生的表現讚譽有加，表示這次參訪有助於深入了解明義國小在國際教育與素養培育上的豐碩成果。

隨後，參訪團走進曾進行線上交流的六年二班教室，學生以簡單日語熱情歡迎，並獻唱歡迎歌，送上感謝卡與小禮物，委託日方校長轉贈給日本學生，溫馨互動令參訪團深受感動。

「GLPA聯盟」是由中川右也教授、松本裕子教授與正修科大葉淑芬教授共同促成，並由日本西丘小學校長田中英、鳥羽小學校長木下英樹與台灣小港區四所國小（鳳陽、明義、港和、華山）共同組成；該聯盟致力於推動台日雙邊教育文化交流，透過雙語學習與國際合作，培養學童的全球視野與國際素養。

正修科大葉淑芬教授表示，明義國小師生展現的細緻規劃與自信表現，不僅展現台灣基層教育的軟實力，也為台日跨校教育合作樹立良好典範；學生們也分享交流心得，表示透過面對面的互動，更勇於使用英語與國際友人交流。

林淑芳校長強調，期盼透過GLPA計畫，讓世界走進明義、也讓學生看見世界；這次實體交流是學校國際教育的重要里程碑，未來將持續深化與日本三重大學及西丘小學的合作關係，拓展學生國際視野，讓國際教育在明義國小持續扎根茁壯。