明聖國小兩年增班成績亮眼 歲末餐會張富凱校長感恩各界支持

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】歲末迎新之際，埔心鄉明聖國小特別舉辦一場溫馨隆重的感恩餐會，由校長張富凱與家長會長蕭佑樺共同邀請學校師長、家長會委員、校務顧問、社區人士及媒體記者齊聚一堂，在舉杯祝福聲中迎接嶄新的一年，並相互期許新年馬到成功、校務蒸蒸日上。

張富凱校長與賓客舉杯迎接嶄新一年，並相互期許新年馬到成功、校務蒸蒸日上。（圖／記者周厚賢攝）

張富凱校長表示，兩年前接任校務工作時，首要任務便是籌備明聖國小40週年校慶，過程中深刻感受到來自各界「愛明聖」朋友的全力支持與鼓勵。他在致詞時感性地說，這兩年走來並不輕鬆，因此特別希望透過這場感恩餐會，向長期支持學校發展的師長、家長與社區人士表達最誠摯的謝意。餐會中，張校長也宣布今年適逢學校所在地宗教信仰中心—明聖宮80週年建廟慶典，明聖國小將全力投入、支援相關慶祝活動，展現學校深耕社區、與地方共榮的決心與行動力，此一宣示獲得在場來賓一致肯定與支持。

接任校務兩年來，張富凱校長親力親為的站在第一線得到家長的認同與支持。（圖／記者周厚賢攝）

近兩年來，明聖國小在張富凱校長帶領校務團隊用心經營下，最為人稱道的便是年年維持「增班」規模。在少子化與周邊學校競爭激烈的環境中，實屬難能可貴。校方投入豐富教學資源，加上全體教職員的努力付出，成功讓社區家長放心將孩子留在明聖國小就讀，讓學童能在優質的學習環境中快樂成長。與會人士一致認為，學生穩定成長與家長高度認同，正是對張富凱校長及教學團隊最好的回饋，也為明聖國小未來的發展奠定更穩固的基礎。