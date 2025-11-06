明華園傳統愛情故事 新世代接棒台南巡迴首站

南部中心／綜合報導

標榜是歌仔戲百年最浪漫的愛情故事！經典大戲"界牌關傳說"，被稱為東方版的"羅密歐與茱麗葉"，8日將在明華園的發源地-台南文化中心，展開全台巡演第一站。來聽聽明華園總團的總團長的介紹。

明華園戲劇總團邁向百年，推出最經典浪漫的代表作，劇情敘述一對異國情侶，因政治立場的對立，再加上，受到老舊封建思想的束縛，有情人無法成眷屬，巡演的第一站，來到臺南文化中心，2025傳承版由第二代交棒第三代，翻新好戲，由國家文藝獎得主陳勝國編導，戲劇無敵小生孫翠鳳與明華園總團青年演員，同臺競演，展現歌仔戲的全新風貌。

由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國創作的經典劇作《界牌關傳說）,9月於國家戲劇院首演即全場完售、觀眾掌聲不斷'感動口碑延燒全台。本週末將於明華園的發源地臺南文化中心盛大登場，展開全台巡演第一站。

製作人陳昭賢表示「這不只是重演,而是一場重新呼吸的翻新。明華園走過96 年,我們希望經典能與時代共鳴'讓新世代的演員用自己的節奏、情感與觀點重新詮釋愛與承諾的意義。」





