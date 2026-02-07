明華園原創大戲《崑崙盜兵書》 史詩格局演繹亂世信念

記者黃朝琴／臺北報導

明華園戲劇團原創史詩作品《崑崙盜兵書》今（7）日起一連兩天登大稻埕戲苑9樓劇場，這齣戲來自冊傳說，劇情乃是黃石公與張良故事的「前傳」，由明華園總團新生代演員擔綱，以情義為軸，交織信念、犧牲與理想，融合經典精神、當代敘事節奏、精緻舞台美學，鋪展一段橫跨人、仙與歷史的壯闊敘事，展現世代傳承中持續蛻變的歌仔戲藝術能量。

臺北市藝文推廣處長詹素貞表示，《崑崙盜兵書》故事來自古冊傳說，明華園總團賦予更多的神話色彩，在「傳統」與「創新」的相互激盪下，明華園總團的青年世代將展現創意，打破明華園歌仔戲專擅的「神仙戲」特色，重新建構新世代的古冊戲，打造令人耳目一新的作品。

大稻埕戲苑表示，《崑崙盜兵書》集結明華園堅強主創製作群，藝術總監陳勝福統籌全局，趙雪君編劇，陳昭賢導演，陳孟亮設計音樂，主要演員包括曾任大稻埕青年歌仔戲團演員的吳米娜、明華園第三代青年軍並活躍於電視戲劇領域的陳昭婷，以及李郁真、黃筱媛等實力派演員，攜手呈現當代歌仔戲的多元面貌。

明華園藝術家族創團邁入97年，作為百年歌仔戲的縮影，再次回到素有「戲窟」之稱的大稻埕，帶著全新作品投入這個孕育臺灣傳統戲曲的重要場域，以累積近一世紀的深厚能量，邀請觀眾走進劇場，見證傳統藝術在當代舞台的嶄新生命力。

《崑崙盜兵書》以戰國末年為時代背景，故事起於齊國濟北谷城山下，一黃石與梧桐木同修千年，化為男身黃遙與女身鳳兒。鳳兒心繫蒼生，得知崑崙山藏有可平定天下的奇書，毅然踏上盜書之途。奇書雖得手，黃遙卻遭崑崙諸仙擒拿，鳳兒為救摯友施計周旋，終引來仙人泰逢降下極刑。黃遙不惜以千年道行，換取鳳兒一縷靈識不滅，並承接其未竟之志，行走天下數十載，最終將奇書託付予張良，假名《太公兵法》，期盼天下得以安定，完成鳳兒的宏願。

明華園總團表示，《崑崙盜兵書》一劇所寫，乃是黃石公與張良故事的「前傳」。《史記‧留侯世家》中對於張良及黃石公的描述寥寥幾筆，但張良僅僅於年少相見一回，並收下一部《太公兵法》，卒後卻與黃石並葬，不難想見在張良心中、黃石公對於於他及其事業，具有何等位置與意義。

主創製作團隊故突發奇想，難道黃石公與張良的相會只是一個智慧老人尋找一個可造之材交付兵書？會不會其實早在前生便已相識？而一個精怪之輩，又何來一部能定天下的兵法？隨即想到的是希臘神話中普羅米修斯悲憐人類而「盜火」的故事，神祇能悲憐人類，妖精為何不能？這部《太公兵法》能不能是某個山精水怪、木魅石公不忍當時飽受戰火荼毒的生民，而往仙界盜書？這齣戲便從這個角度切入寫作。

明華園提到，「盜書」、「贈書」是該劇的主要戲劇行動，而在此戲劇行動背後，要寫的是兩種人與兩種愛，梧桐木所化的「鳳兒」，不以自己為妖而自絕於天地間的大世界，悲憐蒼生，願為天下人前往崑崙盜書，就如同歷史上願意為他人犧牲的革命先烈，總想著他們也許不是不愛自己，而是天生血熱，在自我的結構中、若是沒有「他人」便不能感覺到充實完滿。

至於黃石所化的「黃遙」則是古往今來烈士背後的癡情女子，本劇刻意在性別形象上的翻轉，他愛上眼裡只有天下的她。貫穿全劇的主題情感則是「成全」：黃遙雖然無法認同鳳兒的理念，但因為愛鳳兒，所以願意豁命完成鳳兒最後的託付。

創立於1929年的明華園，原名「明華歌劇團」，由創辦人陳明吉命名「明華園」，寓意枝繁葉茂、藝術如家。隨著臺灣歌仔戲的發展，明華園歷經內台、外台至現代劇場的轉變，在第二代掌舵者陳勝福帶領下勇於革新，成功讓一度式微的歌仔戲重現光芒。其演出足跡遍及全臺，吸引成千上萬觀眾，不僅找回流失的戲迷，也不斷提升歌仔戲的藝術層次，成為臺灣表演藝術界的重要象徵。

明華園戲劇團原創大戲《崑崙盜兵書》，今（7）日起一連兩天登大稻埕戲苑。（臺北市藝文推廣處提供）

《崑崙盜兵書》劇中陳昭婷（左）與吳米娜對戲。（臺北市藝文推廣處提供）

明華園原創大戲《崑崙盜兵書》，乃黃石公與張良故事的前傳。（臺北市藝文推廣處提供）

明華園原創大戲《崑崙盜兵書》，以 史詩格局演繹亂世的信念與傳承。（臺北市藝文推廣處提供）