明華園回潮州封街公演

▲明華園戲劇總團應邀回故鄉潮州公演。（記者毛莉攝）

屏東縣政府邀請明華園戲劇總團回娘家，在潮州封街盛大公演經典大戲「王子復仇記」，由明華園青年軍領銜演出，現場湧上千戲迷，座無虛席。

「王子復仇記」由明華園總團青年軍黃金陣容李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜、黃筱媛，攜手戲劇家族聯合演出，由國家文藝獎得主陳勝國編導，改編自莎士比亞名劇的「王子復仇記」，以歌仔戲優雅的唱腔與身段，深刻刻劃宮廷權力鬥爭中的愛恨情仇。

縣長周春米表示，潮州是台灣戲曲發展的重要發源地，擁有深厚的歌仔戲、布袋戲與皮影戲三大戲曲文化。明華園魅力無法擋，無論在哪裡都會吸引廣大戲迷追隨，這次回到故鄉帶來經典大戲，讓在地鄉親感受到傳統戲曲的震撼與精采。

周春米也強調，近年來縣府團隊大力投入潮州文化建設，從「屏東戲曲故事館」的優化，到「潮州日式歷史建築文化園區」的環境整備，都是為了厚植在地藝文軟實力，未來縣府將持續支持藝術下鄉，讓民眾走出家門即可親近藝文，讓屏東成為文化傳承的最佳舞台。