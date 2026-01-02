明華園戲巢藝術館 3月正式營運

明華園入主位於東區的原舉重館，為「戲巢藝術館」，預計今年三月對外營運。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

起源於台南的明華園多年前進駐原舉重館，好事多磨，如今傳出好消息，目前暫訂今年三月正式營運，命名為「戲巢藝術館」，以傳統戲劇文化傳承、表演藝術創新實驗及推動文化產業發展為三大核心主軸，將打造一個兼具文化深度與時代感的藝文空間。

明華園進駐台南，一波三折，從原先有意入主安南區的天馬電台，到後來確定入駐原舉重館，然因館舍老舊，幾經整修，如今終於露出曙光。鑑於一九九四年的東區舉重館，二０一四年由市府收回，一度用於樂齡場域，確定由明華園經營後，又因館舍結構和漏水等問題，處理多年。

文化局表示，該館未來營運方向將從保存與推廣傳統戲曲技藝出發，透過常設展覽與戲曲工坊，讓大眾認識傳統表演藝術的脈絡與魅力，並將投入創新實驗的舞台發展，邀請跨界藝術家合作，嘗試結合科技、聲光與多媒體，賦予傳統戲曲嶄新表現形式。

該館也將與在地文創品牌合作開發衍生商品，設立駐館藝術家制度與創業輔導平台，培育新一代藝術創作者與文化經營人才，成為一個兼具教育、展演與創新功能的藝文基地。

舉重館並更為Ｄ–２類藝術館，為明華園總團養成基地，整建計預算一千兩百萬元，營運期第一期七年，將成台南表演藝術新亮點。