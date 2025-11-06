明華園打造台南「戲巢」新據點明年開幕 陳勝福：傳承與推廣我們做到了

明華園總團長陳勝福說明台南「戲巢」願景。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明華園總團經典劇作《界牌關傳說》9月於國家戲劇院首演好評爆棚，全台地方巡演首站選在台南，今(6)日由總團長陳勝福率團暖身宣傳。他並預告，明華園即將進駐台南原舉重館，打造專屬歌仔戲表演育才基地「戲巢」，盼成為未來國際藝術節的重要據點。

明華園將進駐台南原舉重館場館閒置空間，打造歌仔戲推廣育才新基地。(記者洪瑞琴攝)

陳勝福表示，進駐原舉重館場地改造任務壓力很大，但意義重大。「這不只對明華園，對整個南部及台灣歌仔戲團都是鼓舞，未來能成為匯聚地方、連結國際藝術節的重要起點。」他透露，劇團將投入比預期更多的經費活化空間，預計明年3月正式開幕。

陳勝福說，明華園以傳承與推廣並進，年輕一代演員已能獨當一面，勇登國家級舞台，「我們當初喊出願景，沒人相信也沒有人認為我們做得，花了20多年磨一劍，如今我們做到了。」他笑說，觀眾群也陪著成長，「30、40年前來看戲的少女，如今成了媽媽、阿嬤，帶著下一代全家出動，票房自然旺。」

明華園總團經典劇作《界牌關傳說》，全台地方巡演首站選在台南，今日在南市文化中心暖身宣傳。(記者洪瑞琴攝)

南市東區舉重館建於1994年，原由舉重協會管理，2014年收回市府體育處，期間多次媒合無果，直至明華園得標才確定活化方向。舉重館曾於2018年由社會局做為樂齡替代場地使用，目前已完成與明華園的點交及整修作業。

文化局表示，舉重館變更為D-2類藝術館，做為明華園總團養成基地，整建計畫核定預算1200萬元，營運期7年並保留延長9年。劇團每年繳納固定權利金190萬元，第2年起加收1％變動權利金。場館整建期為2年，預計將成為台南表演藝術的新亮點。

