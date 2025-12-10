明華園玄字戲劇團《八哥與千歲》集集林興宮盛大演出

明華園《八哥與千歲》在集集鎮林興宮登場演出。(圖：集集鎮公所提供)

為推廣傳統藝術與在地文化，集集鎮公所特別邀請明華園玄字戲劇團，於九日晚間七點，在集集鎮林興宮廟埕盛大演出經典歌仔戲《八哥與千歲》。現場於晚間六點開放入場，活動全程免費觀賞，吸引大批鄉親朋友攜家帶眷，到場看戲、同樂，為冬季的集集增添熱鬧與溫暖的氣氛。

明華園玄字戲劇團是台灣著名的表演團隊，長年致力於推廣傳統戲曲，融合現代舞台技術與創新劇本，讓歌仔戲更貼近生活、更具觀賞性。這次帶來的《八哥與千歲》劇情生動、笑淚交織，保證讓觀眾看得盡興、回味無窮。

此外，活動現場也結合水資源宣導推廣，透過寓教於樂的方式，讓民眾在欣賞戲劇之餘，也能認識節水與環保的重要觀念。

集集鎮長吳大村表示，明華園玄字戲劇團是深受國人喜愛的優質團隊，能夠邀請到他們來集集演出，是地方的重要文化盛事。