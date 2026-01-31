明華園青年軍回鄉封街公演《王子復仇記》

▲周春米出席明華園《王子復仇記》潮州場演出，肯定歌仔戲世代傳承，青年軍展現「青出於藍」的舞台實力。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 明華園戲劇總團回鄉公演《王子復仇記》，31日晚間在潮州登場，採封街形式演出，吸引上千名民眾湧入觀戲，現場座無虛席、掌聲不斷。縣長周春米出席表示，歌仔戲魅力歷久不衰，明華園多年來以精湛製作感動各世代觀眾，此次由青年軍回到潮州演出，更展現戲曲世代傳承、青出於藍的深厚實力。

▲潮州化身戶外大劇場，明華園封街演出經典改編劇作，戲迷熱情觀賞、掌聲不斷。（圖／屏東縣府提供）

周春米指出，《王子復仇記》由明華園總團青年軍黃金陣容李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜及黃筱媛，攜手戲劇家族聯合演出，陣容堅強、實力備受肯定。她也回顧，113年孫翠鳳老師率團於內埔演出《超炫白蛇傳》，114年於恆春推出《瑯嶠風雲》，皆締造亮眼口碑與觀眾迴響；此次青年軍進軍潮州，令人期待再創「青出於藍、更勝於藍」的舞台能量。

縣府文化處表示，《王子復仇記》改編自莎士比亞經典劇作，由國家文藝獎得主陳勝國編導，以歌仔戲形式重新詮釋王權、復仇與人性掙扎，融合傳統唱腔與現代劇場語彙，呈現嶄新戲曲風貌。潮州素有戲曲重鎮之稱，歌仔戲、布袋戲與皮影戲文化底蘊深厚，此次回鄉公演更具文化象徵意義。

