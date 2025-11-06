明華園「界牌關傳說」巡演台南出發 重述一段跨越生死的愛

明華園總團年度重點大戲「界牌關傳說」，由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國操刀改編，9月於國家戲劇院首演即全場售罄，劇終掌聲久久不歇，感動口碑延燒全台。本週末 11月8日至9日，該劇將回到明華園的起點——臺南文化中心，作為全台巡演第一站，再度與觀眾面對面共享歌仔戲最動人的情感力量。

「界牌關傳說」取材自武戲「羅通掃北」，原為展現武生身段與功架的傳統劇目，首席編導陳勝國以承諾與愛的重量為核心，重新刻劃人物性格與情感深度。他將原本熱鬧的武戲格局轉化為跨越國仇與命運的淒美愛戀：羅通不再是負心英雄，而是信守誓言、赴死無悔的英雄；屠爐公主亦從固執恣意的形象被重寫成為願為愛付出的貞烈之心。兩人的愛情在春夏秋冬的界牌關上展開，最終以生死約定共織一段媲美羅密歐與茱麗葉的愛情傳奇。

製作人 陳昭賢表示，明華園走過96年，除了傳承的使命，更希望與時代同行。「界牌關傳說」經過30多年的淬鍊，這次由新世代演員重新呼吸、重新感受，讓愛、承諾與抉擇這些永恆的議題，在今日仍然能打動人心。

此次演出由國寶級台柱孫翠鳳領銜。孫翠鳳表示，歌仔戲不是古老的，它永遠是活在我們心裡的。只要人還會愛、會痛、會等待，這段故事就值得一再被說。她也特別提到：「看似武戲的大場面，其實核心全是人心，一個人願意為愛堅持到什麼地步？台上每一口氣、每一個身段，都是答案。」

此次演出由第三代明華園新星李郁真與孫翠鳳共同詮釋羅通，與飾演屠爐公主的陳昭婷搭檔，並由陳子豪、翁妙嬅、晨翎、陳昕宇及陳靖瑋等實力新生代共同演出，形成世代同台、能量交會的精采陣容，為歌仔戲注入新的節奏、語氣與情感厚度。

圖說：明華園總團「界牌關傳說」由國寶級台柱孫翠鳳(右)及陳昭婷(左)同台飆戲，以細膩唱念與身段詮釋跨越國仇的淒美愛情(圖片來源/記者林薇安攝)

明華園表示，台南不僅是劇團發源地，更是「界牌關傳說」能重新被大聲唱出的最好地方。這次巡演不僅是回家，更是將這段跨越三十年的經典，獻給最懂它的城市與觀眾。

