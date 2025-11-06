明華園《界牌關傳說》，帶領民眾一窺東方版的羅蜜歐與茱麗葉，重溫一段跨越時代的愛與誓言。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國創作的經典劇作《界牌關傳說》，展開全台巡演第一站，八、九日將於台南文化中心展演，邀請民眾走進劇場，一窺東方版的羅蜜歐與茱麗葉，重溫一段跨越時代的愛與誓言。

明華園首席編導陳勝國表示，羅通故事原為展現武生功架的經典劇目，他從小就是演羅通故事長大，希望能帶給現代人有更多意義，跳脫傳統，改以現代視角重構人物，將原本「盤腸大戰」轉化為跨越國仇與命運的愛情悲劇，羅通不再是傳統戲的負心漢，而是信守承諾、赴死無悔大丈夫；屠爐公主則從不擇手段逼迫夫婿立下毒誓的刁蠻公主，成為為愛犧牲的貞烈女子，成為東方版的《羅密歐與茱麗葉》淒美傳說。

這齣被譽為「歌仔戲百年最浪漫代表作」的經典之作，經過三十年時間，今年全新製作設計，以新世代為主力，邀請明華園第三代藝術家族成員接棒。製作人陳昭賢表示，該劇不只是重演，而是重新呼吸的翻新，明華園走過九十六年，希望經典能與時代共鳴，透過新世代重新詮釋愛與能諾的意義。

在春夏秋冬四季變化中，羅通與屠爐公主的愛情故事宛如詩篇。該劇由國寶級台柱孫翠鳳領銜，交棒愛徒李郁真傳承，與第三代明華園新星陳昭婷（飾屠爐公主）攜手陳子豪等明華園第三代精銳同台飆戲，演出將是傳承與創新接力，讓觀眾見證歌仔戲的青春能量與世代交融力量。