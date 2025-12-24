明行憲紀念日放假剩「行憲弔唁日」 吳宗憲：憲法被賴清德撕碎

吳宗憲稱行憲紀念日放假剩「行憲弔唁日」。李政龍攝



身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今（24日）表示，明天是行憲紀念日，全國放假，他心情無比沉重，因為中華民國憲法已經死在總統賴清德與5位「綠袍」大法官手裡。明天，只能過「行憲弔唁日」，悼念被賴清德撕碎的憲法。

吳宗憲上午在臉書發文說，「5位綠色大法官」帶頭違法，自行將堅守程序的3位大法官同事剔除，宣稱過了人數門檻，這不是解釋憲法，而是把憲法改裝成無賴家法。

他表示，各位國人，如果容忍「少一人」也沒關係的荒謬邏輯，明天賴清德就會告訴你：「沒有立法院也沒關係」、「不聽話的國會、就用大法官判決修理」。他說，「行憲紀念日前夕，我們弔唁。悼念被5人幫謀殺的憲法與程序正義。」

他說，「114憲判1」完全沒有公開的言詞辯論。5位綠色大法官明知「違法會議」經不起檢驗，連「當面說服人民」的勇氣都沒有，躲在冷氣房搞「密室判決」。缺乏公開透明，徹頭徹尾的黑箱會議。這場憲政災難的根源就是賴清德，因賴眼裡權力比憲法重要，關係到選舉，已指示行政院長提名「中選會委員」；但對於守護憲法的「大法官」，到現在連「審薦小組」都擺爛拖延。

吳宗憲說，賴清德不願和在野黨協商補提名，卻把缺額當政治籌碼，用5人憲法法庭，企圖持續阻擋國會法案。在行憲紀念日此刻，親手用「5人密室判決」把憲法送進靈堂。

