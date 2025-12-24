明行憲紀念日！民眾黨：堅定拒絕綠色獨裁 致力重建憲政秩序

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

明天就是行憲紀念日，民眾黨今（24日）發聲明痛批，民進黨試圖拆毀民主聖殿，當前執政黨，正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓憲法所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。民眾黨也說，我們必定會堅定拒絕綠色獨裁，致力重建憲政秩序，捍衛國民主權，自己的國家自己救。

民眾黨發布聲明指出，明日是中華民國行憲紀念日，回顧歷史，這部憲法歷經訓政和戒嚴，直到台灣走向民主化，才逐步重顯其保障人民權利、制衡政府權力的本色；為了鄭重紀念它，也為了還給勞工更多的休假，今年5月，民眾黨修法推動，行憲紀念日放假一天，但同時，我們沉痛地發現，執政者正試圖拆毀這座民主的聖殿。

廣告 廣告

民眾黨表示，此刻的民進黨政府為了政黨私利，徹底背棄昔日爭取民主時的理想。行政權在少數執政的脆弱基礎下，非但不思溝通與合作，反而傲慢地將制衡視為阻礙、將監督視為反動。從恣意曲解憲法條文，到行政院長違法僭越職權，恣意胡亂以違憲為藉口拒絕副署三讀通過的法律；從癱瘓國會運作，到操控獨立機關，讓憲法法庭、司法體系淪為政黨打手。當前的執政黨，正在有系統地拆毀權力分立的防火牆，讓憲法所設計的監督機制，淪為被執政者恣意踐踏的廢墟。

民眾黨說，賴清德總統及其執政團隊已然是對國民主權的公然僭越，一個缺乏國會多數支持、亦未取得絕對多數民意授權的雙少數政府，在憲政民主的正當性上，本就應更加謙卑、更加自制，然而賴清德政府卻反其道而行，妄圖握有不受節制的權力，其冥頑不靈與專斷作為，正試圖建立新威權體制。當公僕忘記誰才是真正的主人，當行政權企圖凌駕代表民意的立法權，這不僅是毀憲亂政，更是獨裁的倒退與復辟。

民眾黨強調，面對這場自解嚴以來最嚴峻的憲政危機，沉默絕不是選項。台灣是我們珍愛的國家，這塊土地是我們賴以生存的家園，民主與自由，從來不是天賜的禮物，而是無數先輩以血淚換來的成果。我們絕不容許任何人、任何政黨，以「民主」之名行「獨裁」之實，將台灣推向動盪與分裂的深淵。

民眾黨指出，民進黨政府的獨裁專斷、踐踏憲政秩序的惡行，在行憲紀念日這天，更顯荒謬、更令所有愛這片土地的人民痛心；民眾黨誓言與所有人民站在一起，我們將以最堅定最具體的行動，對抗違法濫權的政府，捍衛憲法的尊嚴。若執政者執意與民意為敵，繼續讓少數凌駕多數，人民終將收回賦予你們的權力，親手拯救自己的國家，我們必定會堅定拒絕綠色獨裁，致力重建憲政秩序，捍衛國民主權，自己的國家自己救。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃敏惠暗挺王美惠？張啓楷：謠言止於智者

行憲紀念日前夕民眾灌爆電話 嗆藍營：推放假卻打憲法法庭