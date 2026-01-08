明西半部留意日夜溫差大 17縣市低溫特報 探10℃以下氣溫
新北、宜蘭橙色燈號
入夜要保暖！中央氣象署今天下午持續發布17縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天（8日）傍晚至明天（9日）清晨，新北市及宜蘭縣局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，應注意防範，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
