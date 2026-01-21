明親臨北車無差別攻擊演練 蔣萬安提醒：收到細胞簡訊勿驚慌

蔣萬安表示，明天的跨單位聯合危安演練將親自到場。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今(21日)指出，明天將於台北車站周邊，辦理聯合危安演練，本次演練首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，藉此檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。台北市長蔣萬安表示，明天會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌。

蔣萬安今出席道安會報，會前被媒體堵訪表示，明天會親自到場，而這次透過四鐵，也結合北車地下街、微風商場等，中央、地方、民間共同來參與，明天就是模擬突發事件發生後，如何以最快速度整合以及指揮調度相關人力、資源，將可能的影響降到最低。

他也提醒，明天會再次演練細胞簡訊發送，民眾如收到簡訊不要恐慌，這是演練的一部分。

