明親自輔導學生！16歲單親少女葬火窟 校長：她是副班長人緣好

社會中心／新北報導

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨發生一起死亡火警。（圖／民眾謝承恩提供）

新北市新莊區驚傳火警，14日凌晨4時33分，建中街上的公寓竄出火煙，警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，警消在20分鐘內撲滅火勢，卻在火場發現1具焦屍，經調查後發現是屋主的16歲女兒；穀保家商校長嚴英哲表示，少女是副班長，人緣很好，明天他將親自到班上進行輔導。

新北市消防局表示，今天凌晨4時33分，勤務中心接獲報案，指出建中街某公寓2樓竄火，隨即派遣26車61人前往前往灌救；指揮官抵達現場後發現，起火地點為1棟4層樓鋼筋混凝土結構住宅，立刻佈水線進行灌救，並疏散該公寓的15名住戶。

廣告 廣告

凌晨4時59分，警消順利撲滅火勢，消防人員進入火場搜索，並在2樓客廳發現1具焦屍；據了解，死者是1名16歲少女，由擔任夜間保全的父親單獨撫養；火災發生時，她獨自1人在家睡覺，疑似試圖跑到客廳逃生，卻被猛烈火勢活活燒死。

警消調查，這起火災的起火點在2樓客廳，屋內燒毀大量雜物，燃燒面積約30平方公尺，火調人員勘驗現場後，初步研判是客廳電線短路釀災，不過詳細起火過程及原因，仍待火災調查報告出爐才能確認。

穀保家商校長嚴英哲表示，少女在班上擔任副班長，工作比較多一點，她要負責上課點名，少女成績中等，人緣蠻好的，也是一個很認真的學生；自己有打了2通電話跟家長聯繫，他打第二通電話時，家長情緒比較平靜，導師已經告知幾位跟少女比較熟識的同學，預計明天早上第一節課公布此事，導師、輔導老師及學務主任，還有我都會到班上進行團體輔導。

新北市新莊區建中街某棟公寓今（14）日清晨驚傳火警。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

初步起火原因曝光！16歲單親少女命喪火窟 客廳電線短路釀災

攔路辱罵還錄影！沈伯洋帶女兒散步遇襲 警追出挑釁男子送辦

不斷騷擾鄰座正妹！看羅志祥演唱會發酒瘋 男粉絲遭警保護管束

沒走斑馬線釀禍！他開車下基隆高架匝道 12歲女童突竄出被撞倒

