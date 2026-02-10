明變天北東降雨增！除夕起「2波冷空氣報到」 春節天氣一次看

記者蔣季容／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇指出，明（11）日鋒面通過，大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東、恆春半島雨量增多，週四就會稍微趨緩。除夕起將連續有兩波東北季風增強南下影響，迎風面的北部、東半部降雨機會提高，溫度也下降轉涼，中南部不受影響，仍維持溫暖且較為穩定的天氣型態，日夜溫差變化較大。

吳聖宇指出，今（10）日天氣普遍為晴到多雲，北部、東北部、東部白天高溫20至23度，中南部及東南部高溫24至26度或以上，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫發生機會，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫發生機會，仍要留意因為輻射冷卻作用造成的局部極低溫現象。

週三冷空氣南下

吳聖宇說明，明天鋒面通過後，底層東北季風將增強，主要降雨會集中在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東、恆春半島等地，桃竹一帶雲量增多，苗栗往南仍維持晴到多雲天氣。

吳聖宇提及，北部、東北部白天高溫下降到18至21度，花東地區高溫22至25度，中南部高溫仍有24至27度，南北之間溫度的差異較大。夜晚到週四清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍有12度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區仍有15度或以下低溫，仍要留意輻射冷卻造成的低溫現象。

吳聖宇指出，週四東北季風強度減弱，東半部雲量仍較多，偶有零星降雨機會，西半部維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫回升到20至22度，花東地區高溫21至23度，中南部高溫24至27度。夜晚到週五清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，仍要留意局部輻射冷卻低溫出現的機會。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

週五至週末回溫

吳聖宇表示，週五起到週末各地都是晴到多雲的天氣，西半部夜晚清晨溫度較低的時候有起霧的機會，交通安全方面要多加小心。溫度方面也會持續上升，北部、東半部高溫逐漸會回升到25至27度，中南部更是有機會上升到27至30度，明顯會變得比較溫暖。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫也將回升到16至18度，空曠地區低溫仍可能降到15度或以下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區仍可能降到17度或以下，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差大，早出晚歸的朋友要特別注意。

除夕至週二「2波東北季風南下」

吳聖宇說明，下週一除夕到大年初一、初二將連續有兩波東北季風增強南下影響，間隔很短，基本上算是連在一起的影響，不過預報看起來冷空氣不強，大致為東北季風等級，屆時迎風面的北部、東半部降雨機會提高，溫度也下降轉涼，中南部不受影響，仍維持溫暖且較為穩定的天氣型態，日夜溫差變化較大。

吳聖宇表示，初三帶來東北季風的地面高壓東移，季風減弱，風向轉偏東風，迎風面地區天氣好轉，溫度也有回升趨勢。初四微弱鋒面可能經過台灣北方、東北方海面，鋒面後方沒有明顯的冷空氣伴隨，因此對天氣的影響有限，預期只有北台灣雲量增多，各地溫度仍較溫暖。初五、初六又將受到高壓迴流偏東到東南風影響，各地天氣仍較穩定，西半部夜晚清晨有起霧機會，溫度溫暖，日夜溫差較大。

