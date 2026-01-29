明變天愈晚愈濕冷！「挑戰冷氣團」最冷時段曝 專家：下週還有一波很強

生活中心／黃韻璇報導

今（30）日臺灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星雨；預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，早晚體感稍涼。專家透露，下一波冷空氣預計會是在週六晚間（1/31）抵達北臺灣附近，強度有機會達到大陸冷氣團等級。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中透露，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣預計會是在週六晚間（1/31）抵達北臺灣附近，並進一步影響到臺灣的天氣。最冷時間會落在週日（2/1）至下週二（2/3）清晨，而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到「大陸冷氣團」等級；天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

廣告 廣告

林得恩指出，由於中層水氣移入的影響，1/31至2/2期間，降雨範圍較大，1/31至2/1北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣；2/2北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣；2/3水氣開始減少，基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

下一波冷空氣預計會是在週六晚間（1/31）抵達北臺灣附近，強度有機會達到大陸冷氣團等級。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家吳德榮則在「老大洩天機」專欄中表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。各地區氣溫如下：北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（31）日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。週日至下週二（1至3日）冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷；週日、下週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。

下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下週四（5日）清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

此外，吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週五晚起至週（8）日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

更多三立新聞網報導

鄭麗文稱「中國是親人」那仇人是誰？她1句點破酸：中國有把妳當親人嗎

張忠謀「坐輪椅現身」餐敘！黃仁勳曝：精神狀態很好 今將出席輝達尾牙

台北市長民調「他」成黑馬？張益贍曝1情況：蔣萬安選到連滾帶爬

賈永婕端「鳳梨」拜拜全球瘋傳！霍諾德疑惑、中國網友不解 台灣人解答

