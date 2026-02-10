明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光

生活中心／張尚辰報導

今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。

鋒面通過、東北季風增強 迎風面轉為局部降雨

天氣風險說明，明日清晨至上午，地面冷鋒將掠過台灣近海或北台灣上空，隨後東北季風增強。降雨以大台北、基隆北海岸、宜蘭至花東及恆春半島為主，桃竹一帶雲量增多，苗栗以南仍為晴到多雲。

氣溫方面，北部、東北部白天高溫降至18至21度，花東22至25度，中南部仍有24至27度。夜間至週四（12日）清晨，中北部、東北部低溫約13至15度，空曠地區可能降至12度以下，南部與花東低溫16至18度，仍需留意輻射冷卻帶來的低溫。

週四起，隨著冷高壓東移出海，東北季風逐漸減弱，風向轉為偏東風。東半部雲量仍多，偶有零星降雨，西半部維持穩定天氣，白天高溫回升至20至27度。

週五至週末，高壓迴流影響，風向轉為偏東至偏南風，各地大致為晴到多雲，降雨不明顯，氣溫持續回升，北部與東半部高溫可達25至27度，中南部甚至上看27至30度，白天偏暖、早晚偏涼，日夜溫差大。

春節天氣曝光 兩波東北季風增強接力影響

至於春節天氣，下週一除夕（16日）至初二（17至18日）將有兩波東北季風增強接力影響，但冷空氣強度不高。北部與東半部降雨機率提高、氣溫略降，中南部仍維持穩定溫暖的天氣型態。

年初三（19日）起，東北季風減弱，天氣回穩；年初四（20日）雖有微弱鋒面通過北方海面，但影響有限；年初五、初六（21至22日）再度受高壓迴流影響，各地天氣穩定，西半部夜間清晨有起霧機會。

天氣風險指出，今年春節期間，天氣變化主要集中在迎風面的北部與東半部，中南部整體穩定，僅需留意日夜溫差較大的情況。

另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文表示，明日將有一道鋒面快速掠過，東北季風會再度增強，所幸這波水氣偏少、冷空氣量不多、影響時間短，因此溫度大致持平，直到週五之後，溫度就會開始大幅回暖。

