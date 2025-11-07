明赴桃機視察 卓榮泰：邊境管理只有更趨嚴

行政院長卓榮泰。（姚志平攝）

國內非洲豬瘟疫情趨緩，活豬禁運禁宰令6日中午起陸續解除。民進黨立委賴惠員今（7）天在總質詢時詢問，是否藉此次機會精進廚餘養豬，以及未來萬一又有破口，該如何處理。行政院長卓榮泰表示，他明天會去看邊境管理，盼從內而外再做一次安全檢查，且只有更趨嚴，絕對不會放鬆。

立法院今天下午進行施政總質詢，賴惠員詢問豬價等議題，農業部長陳駿季表示，截至下午4時30分，整體豬價最高來到每公斤112元，平均將近每公斤101元左右，若價格低到某個程度，會請冷凍廠協助凍存儲銷，撐住基本價格。

賴惠員追問，豬價低的什麼樣的程度政府會出面護盤？陳駿季直言，他沒有辦法說明，但一直有監控拍賣價，未來也會跟肉品市場討論，每週會有供銷調度會議，進行滾動式調整。

賴惠員也詢問政府未來要如何防範非洲豬瘟，卓榮泰表示，這次的案例場未落實蒸煮，廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控，現在內部已控制在單一案例場，但還有要加強的地方，就是不再從邊境進來，明天他會去看邊境管理，希望從內而外再做一次安全檢查，只有更趨嚴，絕對不會放鬆。

據指出，卓榮泰明天上午10時將赴桃園國際機場第一航廈防檢署手提行李檢查區A側視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」。

