明起不能刷了！桃捷LINE Pay、iPASS MONEY用戶注意這兩件事
桃園捷運公司宣布，因應LINE Pay與iPASS MONEY雙方將於2024年12月31日正式終止合作，自12月3日起調整電子支付相關功能。原有透過LINE Pay錢包使用iPASS MONEY服務的乘客，需改用獨立App操作，民眾搭乘捷運時請留意最新使用規則。
桃捷表示，因應系統整合變動，將調整以下服務方式：一、自動收費閘門方面，原使用LINE Pay乘車碼的旅客，請改下載「iPASS MONEY App」並使用該App中的乘車碼感應進站。二、車站詢問處及桃捷 TICKETS App付款功能，原使用iPASS MONEY付款碼的旅客，改由「LINE Pay App」提供付款服務。
為協助旅客辨識與操作，桃捷將於各車站進出口及閘門、詢問處等位置更新圖示標示，提供清楚導引。
目前桃園捷運已支援多項多元支付工具，包含：
傳統票券（單程票、回數票、一日票、定期票等）
電子票證（悠遊卡、一卡通、icash2.0）
TPASS通勤月票
行動支付與信用卡（VISA、Mastercard、JCB、銀聯卡）
手機感應支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）
桃捷強調，將持續強化支付系統便利性與資訊透明度，確保乘客使用體驗順暢，也提醒使用LINE Pay與iPASS MONEY之旅客提早因應調整，避免影響通行效率。
