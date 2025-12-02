明起全台急凍！0度線壓境「低溫探12度」 最冷時段曝光

吳德榮指出，明日將有強冷空氣南下。圖／鏡週刊

冷空氣來襲！氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今（2）日白天迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。根據昨日20時的歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。各地區氣溫為北部17至27度、中部18至31度、南部17至32度、東部16至29度。

吳德榮接著指出，最新模式模擬顯示，明（3）日起東北季風增強、挾強冷空氣南下；明日桃園以北、東半部有局部短暫雨，週四（4日）、週五（5日）水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率；明日氣溫下降愈晚愈冷，週四、週五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬東北季風，未達大陸冷氣團標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

另外週六（6日）、週日（7日）東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下週一（8日）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率。此外，最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

明晚、週四白天最冷！中部以北高山有望下雪

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據歐洲數值模式（EC-AIFS）今日白天的最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明日白天就會到達台灣，明日晚間至週四清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。

林得恩指出，明日晚間、周四清晨最冷。圖／翻攝自林老師氣象站

最低溫預測西半部及宜蘭地區14度至18度之間，花東及澎湖地區最低溫在17度至20度，離、外島的金門及馬祖地區最低溫分別下探至12度至14度及11度至13度之間；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。林得恩指出，北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。一直要等到週六白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升；但早晚仍然偏涼，請多嚴加注意。

鄭明典曬「1圖」 秒看酷寒地區

前氣象局長鄭明典在臉書發文表示，從衛星觀測0度線可以反映地面溫度，衛星影像藍、綠交界處就是0度的位置，以朝鮮半島為例，昨日入夜時分0度線快速南移，整個朝鮮半島將進入0下的溫度範圍。鄭明典透露，影像中土色與綠色的分界線，代表地面溫度可能低於-20度，屬於極度酷寒範圍。

鄭明典表示，觀察0度線可知，朝鮮半島幾乎全境要進入0下的溫度範圍。圖／翻攝自鄭明典臉書

臉書粉專「氣象報馬仔」上個月30日發文警告，從850hPa的溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海，顯示這次冷空氣強度不弱，雖未增強為大陸冷氣團，但其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，可以說屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷。

下週一又有東北季風 傍晚氣溫下滑

另臉書粉專「天氣風險」指出，週末隨大陸高壓逐漸減弱出海，漸轉偏東風環境，水氣再減少，迎風面基隆以南維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區漸轉多雲時晴天氣，其餘地區維持晴到多雲。氣溫方面，北部有陽光露臉，回升較有感，中南部感受稍暖熱，由北至南高溫為23至28度。

下週一另一波東北季風將增強南下，上半天可維持假日的天氣型態，下半天起東北季風抵達，起中層有槽線通過，水氣、雲量增多，中北部及東半部轉多雲時陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣，各地氣溫在傍晚起會逐步下滑。

天氣風險建議，民眾在東北季風影響期間，早出晚歸工作者要多加保暖，日夜溫差大，外出可多攜帶一件外套，採用洋蔥式穿法。另外東北季風挾帶水氣，中北部及東部民眾請攜帶雨具出門，迎風面地區有地形性降雨，雨勢會較明顯，其餘地區大致為綿綿細雨至小雨，偶爾還是有雨勢較大機會，天雨路滑外出請多注意行車及步行安全。



