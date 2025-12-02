明起全台降溫！北部迎「濕冷天氣」 中部以北高山有望降雪

台北市 / 武廷融 綜合報導

今(2)日全台天氣舒適穩定，不過明(3)日起受到東北季風影響，各地都將降溫，北部、東半部地區降雨機率增高，本週最冷的時間在週四清晨，低溫下探15至16度。中央氣象署也表示，中部以北3500公尺以上高山將可能出現零星降雪情形。

今日桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨；在氣溫方面，低溫約18度至21度，最高溫可以來到26至27度，整體天氣舒適穩定。不過入夜之後因東北季風增強，各地區明顯轉涼，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

氣象署表示，明日起北部低溫下探15至16度，中南部17至18度；北部高溫則約19至21度，中南部23至25度，預計最冷時間為週四清晨，外島金門馬祖低溫可能將到12度至14度，民眾務必適時增添衣物以免著涼。另外，氣象署也指出，明日若溫度、水氣條件配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

