明起再持續降溫！冷空氣一波接一波 「這天」恐剩12度
今天（26日）因東北季風影響，白天北部高溫僅20至22度，中南部則還有24至27度，氣象專家吳聖宇提醒，明天（27日）另一波東北季風南下，迎風面局部有雨，氣溫將下降；週五至週末（28至30日）雲量減少，北部剩15度上下，部分地區還可能降到12度，請民眾要注意保暖。
吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，今日白天新竹以北到宜蘭、花蓮一帶高溫僅20至22度，苗栗以南地區以及台東一帶高溫則有24至27度，今晚到明晨中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區仍可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫19至21度，空曠地區可能降到18度上下。
吳聖宇說，明白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19至21度，中南部及花東地區高溫僅22至24度之間，明顯較為偏涼；明晚到後天（28日）清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能再度降到12至14度之間，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區則會降到15至17度。
吳聖宇提到，週五東北季風持續影響，白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略回升但幅度有限，北部、東北部高溫20至22度，中南部及花東地區高溫則是在23至26度左右，夜晚到週六清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12度左右，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區可能降到17度上下。
吳聖宇表示，週末期間東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方多雲到晴，各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫上看24至26度，中部及花東回升到26至28度，南部高溫可能到29至30度，但夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下
吳聖宇說，下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明顯，其他地方則是日夜溫差變化可能較大，都要持續注意。
氣象署官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」提及，今年的第27號颱風「天琴」進入南海後將往西移動，對台灣沒有影響，不過高空的南風會將它外圍的水氣往台灣這邊帶過來，因此今晚到明天會覺得雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶爾會下些雨，由於是中高層的雲系，雨勢不會太大；至於北部、宜蘭則持續受東北季風影響，天氣比較陰雨，也因為明天雲量比較多，感受上會比較涼一些。
氣象粉專「進擊の天氣小編」發文指出，每當冷空氣南侵時，若仔細觀察衛星雲圖，總會發現黃海、東海等北方洋面，有非常「整齊排列」的雲朵，這是因為從陸地吹出的「冷空氣」碰到較「暖」的海面，進而形成的「積雲」，又稱之為「雲街」（Cloud Street）。
小編說明，「雲街」愈南、愈明顯，代表冷空氣愈強，當冷空氣一路經過海面時，會逐漸升溫，變得「沒這麼冷」，「雲街」再無法形成，因此「雲街」的分佈俠廣，又與冷空氣的強度「成正比」，有時較強的冷空氣來臨時，甚至可以在台灣北方海域附近，發現「雲街」的蹤影。
至於為什麼「雲街」是藍色的？小編進一步解釋，該圖是「向日葵9號衛星」所拍攝的「真實色彩衛星雲圖」，由於高、低雲被衛星偵測到的訊號不同，為了方便辨識，通常「夜晚」時，會將「低雲、霧氣」變為不同顏色，有時就會是紅色，所以此時也可以用來判斷「哪裡可能起霧」，對於能見度判斷是一大重點。
