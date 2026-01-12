明起冷氣團再襲！局部地區低溫10度 周六北東轉濕涼
今日清晨輻射冷卻效應影響，新竹關西7.4度最低溫，氣象署指出，今天至明日清晨冷氣團減弱，各地低溫15至16度，但明起又有冷氣團影響，中部以北近山區留意10度低溫，至周四冷氣團減弱，西半部大致晴朗，但日夜溫差大，周五、六北部及東半部轉濕涼天氣。
氣象署科長林伯東今日表示，過去2周冷空氣強且頻繁，本周則沒有明顯冷空氣影響，但早晚涼冷，且明天起一小股冷空氣影響，感受會更冷。
他表示，今日清晨平地低溫約13至14度，但新竹、苗栗昨日午夜前後輻射冷卻明顯，今日清晨低溫7至8度，之後雲層變多，漸漸回溫，連江及台東、花蓮等地區，則因雲層較少，仍有近10度的低溫。
林伯東指出，今日台灣雲量多，中部以北、東半部零星降雨，明天冷空氣移動，環境才轉乾。至明日清晨，大陸冷氣團減弱，低溫約15、16度，但近山區及山谷清晨低溫可能更低，中部以北3千公尺以上山區有零星降雪機率。
他表示，明天至周三再受大陸冷氣團影響，溫度明顯降低，北部、中部可能12度低溫，南部13度、花蓮及台東14度，近山區及山谷清晨低溫可能更低。此外，明晚至14日清晨、14日晚上至15日清晨，中部以北近山區可能出現10度低溫。
林伯東說，這波冷空氣影響時間不久，周四、周五大陸冷氣團減弱，低溫略升，但中部以北只有13度，且近山區及山谷清晨低溫可能更低，南部、花蓮及台東低溫約16度，中南部白天高溫可達26至28度，留意日夜溫差大。
到周六、周日，他表示，沒有明顯冷空氣影響，整體水氣增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨明顯，有短暫陣雨，其他地區多雲，日夜溫差大。
