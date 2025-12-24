明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天

生活中心／黃依婷報導

今天入夜後，東北季風將明顯增強。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，今天入夜後，東北季風將明顯增強，天氣型態開始轉變，明天屬於冷氣團大舉南下的階段，全台氣溫明顯下滑，入夜後寒意會越來越明顯，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，各地低溫普遍下探12到14度，外出與夜間活動務必做好保暖措施。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷氣團將在週六逐漸減弱，氣溫逐步回升，不過天氣方面迎風面的北部與宜蘭容易下雨，全天感受濕寒冷；中部、南部以及澎湖以多雲到晴為主，白天在陽光照射下感覺涼爽，但夜晚與清晨仍偏冷，日夜溫差較大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，花蓮、台東雲量偏多，局部時段可能零星降雨；金門與馬祖同樣以多雲或陰天為主，偶有飄雨，全天氣溫偏低，北、中部海拔3000公尺以上且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側均有下雪機會，行經台7甲、台8、台14線的朋友請做好準備再上山。

