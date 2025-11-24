明起北部低溫探14度！颱風「天琴」最快週三生成 對台影響曝光

熱帶性低氣壓TD30預估週三（26日）增強為「天琴」颱風。（圖／氣象署）

今天（24日）白天各地為多雲到晴，但傍晚之後隨著東北季風增強，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區轉為有局部短暫雨，花蓮也有零星短暫雨。氣象署表示，明天（25日）起東北季風增強，中部以北低溫下探14度。另外，熱帶性低氣壓TD30預估週三（26日）增強為「天琴」颱風，對台灣沒有直接影響。

氣象署指出，明天東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六（29日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署說明，下週日（30日）東北季風再增強並影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一至下週三（12月1日至3日）基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，明天至週五臺灣中部以北、東北部及金門、馬祖低溫約14～16度，南部、花東及澎湖17～19度。週末2天臺灣中部以北、東北部及金門、馬祖低溫14～17度，南部、花東及澎湖18～20度。

此外，熱帶性低氣壓TD30今天下午中心位置在北緯9度，東經128.7度，即在鵝鑾鼻南南東方1660公里處，以每小時31公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢，預估最快週三增強為「天琴」颱風，雖然對台灣沒有直接影響，但週三、週四（27日）通過南海期間，中高層水氣可能為台灣帶來降雨。

