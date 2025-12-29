明起北部降溫！大陸冷氣團「這天」來襲，跨年夜、元旦天氣一次看。示意圖／劉耀勻攝

今天大陸高壓東移到日本附近，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，苗栗以南日夜溫差大，基隆北海岸及台灣東北部需留意局部陣雨。苗栗以北到宜蘭白天高溫21至23度，中部及花東地區高溫24至26度，南部高溫可達27度以上。而再過2天就將跨入2026了，究竟跨年夜、元旦天氣如何呢？氣象專家吳聖宇指出，下一波冷空氣約於元旦隔天侵襲，預估在元旦下半天開始便會由北往南明顯感受到降溫。

今天早晚偏涼 各地日夜溫差大

吳聖宇指出，今晚至30日清晨，中北部與東北部的都市地區低溫將回升至16至17度或以上，但空曠地區仍可能降至15度或更低。南部及花東的都市地區低溫約17至19度，空曠地區則可能降到16度以下，各地日夜溫差將較為明顯。

明起變冷！新竹以北至宜蘭、花蓮一帶較容易下雨

30日至31日，受東北季風影響，迎風面的北部與東半部降雨機率仍偏高，從新竹以北至宜蘭、花蓮一帶較容易出現降雨；台東與苗栗雲量偏多，其餘地區則多為多雲到有陽光的天氣型態。雖然東北季風不算強，但仍會使北部與東北部白天高溫回落至19至21度，中部及花東地區維持在24至26度，南部則仍有機會達到27度或以上。夜晚與清晨時段，中北部與東北部都市地區低溫約15至17度，空曠地區有機會降至14度以下；南部與花東都市地區低溫約17至19度，空曠地區則可能降到16度以下，日夜溫差變化仍大。

30日至31日，受東北季風影響，迎風面的北部與東半部降雨機率仍偏高，從新竹以北至宜蘭、花蓮一帶較容易出現降雨。圖／翻攝自吳聖宇臉書

跨年夜氣溫不會太低、元旦清晨陰雨

吳聖宇預估，跨年夜當晚，新竹以北至宜蘭一帶較容易下雨，花蓮也偶有飄雨機會；苗栗以南至台東則大致為多雲天氣。整體氣溫不會太低，風向以東北風至偏北風為主。元旦清晨，迎風面地區仍有較高的陰雨機率，桃園以北至宜蘭、北花蓮看到日出的機會偏低；南花蓮以南至台東、恆春半島雲量將逐漸減少。西半部則從新竹往南雲量減少，較有機會順利看到元旦日出。

元旦隔天冷氣團報到！元旦下半天便會由北往南有感降溫

至於元旦當天，將迎來另一波較大的天氣變化。北方有新一輪深厚的中高層西風槽南下，槽底預計於元旦晚間至2日整天通過台灣附近，西風槽南伸幅度相當明顯。槽後伴隨深厚的西北風至偏北風南移，冷空氣強且範圍廣，底層也會有強勁的東北風至偏北風影響台灣，影響時間至少持續到3日，預計4日才會逐漸緩和。

吳聖宇分析，元旦下半天至2日白天將是水氣較多的時段，北部與東半部有短暫陣雨，中南部雲量也會增加，高山地區不排除再度出現冰霰或降雪的機會。不過，這波水氣預期會隨後方乾冷空氣南下而向東推移，3至4日天氣可望轉為乾冷型態，僅迎風面仍有些雲量與零星飄雨，其餘地區則有機會見到陽光，高山地區也不再有冰霰或降雪情形。

氣溫方面將明顯下降，從元旦下半天開始，將由北往南感受到轉冷過程，2至3日為氣溫最低、偏冷的時段。雖然實際溫度仍有調整空間，需再觀察未來1至2天的預報，但目前資料顯示，2至3日夜晚清晨，中北部與東北部空曠地區有機會出現10度以下低溫，台北市則可能降至12至13度，具備挑戰強烈大陸冷氣團等級的條件。是否達到寒流等級，仍需視後續發展而定，尤其在轉為乾冷、濕度偏低的情況下，是否具備良好的輻射冷卻條件，將影響台北站的最低溫表現。預計4日起氣溫將逐漸回升，他也提醒民眾提前做好再度明顯降溫的準備。

從元旦下半天開始，將由北往南感受到轉冷過程，2至3日為氣溫最低、偏冷的時段。圖／翻攝自吳聖宇臉書

鄭明典：「波數3結構」是台灣最易出現低溫的天氣型態

此外，前氣象局局長鄭明典在臉書分享「北半球500百帕高度場預測圖」，他指出，圖中線條彎彎曲曲，還有許多小圈圈，這是因為極渦偏弱，冷暖空氣容易互繞造成短波活躍的關係。若只看白灰色最冷空氣範圍，從中心的低壓往外看，主要有3條往外延伸的冷空氣，對應3條主要的槽線，這就是波數3結構。

由於冬季高緯度地區，海溫明顯高於陸地溫度，所以太平洋和大西洋上容易產生脊場（暖空氣比較厚），所以波數3結構的關鍵就是歐亞大陸塊上多出的深脊場，而在海面兩脊場外，空間較大的另一端，接近兩者中間最有空間發展出大尺度脊場，那個位置就在「貝加爾湖」附近，這就是東基天氣預報會重視貝加爾湖脊場的原因。

在波數3結構下，貝加爾湖脊場東側的偏北風，它的方向大致上就是對著台灣的方向來，也因此波數3結構就是台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態。

鄭明典分享「北半球500百帕高度場預測圖」，指出「波數3結構」是台灣最易出現低溫的天氣型態。圖／翻攝自鄭明典臉書



