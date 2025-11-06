明起可買溫體豬了！農業部4措施維持肉品市場秩序 大型豬將屠宰凍存

農業部昨日宣布豬肉分階段解封，今（6）日中午12點起已開放活豬運輸，明（7）日凌晨起開放批發、拍賣、屠宰及屠體運輸。因應大量豬隻即將出售，農業部針對肉品市場交易提出以下措施，第一，維持肉品市場毛豬上市秩序，每週與全國22個肉品市場召開調配會議，精準訂定每一天上市的豬隻頭數，讓市場秩序維持穩定、價格不受太大波動。

第二，農業部協調合作社與農會系統，透過共同運銷方式，讓豬農每日排定一定數量到肉品市場，有秩序交易，且配合產銷調節期間，手續費可減免。第三，有長期合作的冷凍業者與廠商會適時進到市場，針對數量較多、體型較大的豬隻，會進行屠宰凍存，而這些數量未來將成為適時釋出市場做調節的政策工具之一。

最後，國人憂心國產豬肉是否安全，因此將透過全國性行銷活動，並加入食農教育，讓消費者恢復信心、支持國產豬。

