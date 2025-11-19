明起台胞證落地簽口岸增至100個 陸國台辦：感受家的溫暖

大陸國務院台辦19日舉行例行新聞發布會。大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，明天（20日）起大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，有關準備工作已經就緒，誠摯邀請台灣同胞到大陸來一場「說走就走的旅行」。

明天起大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個。（圖／翻攝《中國網》）

大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮介紹，100個口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，台灣同胞都可以便利安全入境，充分感受「家」的溫暖。

朱鳳蓮指出，如果台胞朋友們沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣地區身分證和台灣地區出入境證件、辦證照片，可以在口岸出入境管理部門辦證窗口申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘。

針對搭乘「小三通」航線從福建口岸入境的台胞，朱鳳蓮表示，可以在口岸窗口申請辦理一次有效台胞證，也可以在網上申請辦理，即登錄「移民局12367」應用程式或微信、支付寶「移民局12367」小程序，在「一次有效台胞證申請」欄中填寫《台灣居民來往大陸通行證申請表》，並按規定上傳申請材料，經批准後，抵達入境口岸時可領取證件。

朱鳳蓮表示，台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸有關部門依照有關法律法規要求，嚴格、有力、有效保護台胞的個人信息安全。

此外，朱鳳蓮也特別提示，對於首次來大陸的台胞朋友們可享受兩項專屬福利：一是申請辦理台胞證免收證件費；二是可免費暢遊超過3000個景區。

最後朱鳳蓮表示，冬季已經來臨，我們熱忱歡迎廣大台灣同胞到東北、西北地區來參加冰雪運動或冰雪文旅活動，到各地探親訪友、觀光旅遊、尋根謁祖，我們將持續為台灣同胞來大陸創造更好條件，提供更好服務。

