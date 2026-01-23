明起回暖！3000米高山有望追雪 北東週二炸冷雨

冷空氣轉弱但水氣增加，24日將有些微回暖，北海岸和東部、恆春可能出現局部大雨，其他地區本週末有望放晴。不過27日將有鋒面通過、冷空氣南下，北部與宜蘭又呈濕冷，山區有降雪機會。

天氣將短暫轉乾，直到27日起鋒面和華南雲系帶來水氣，北部、宜蘭明顯有雨。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，24日水氣變多，基隆北海岸、東部及恆春半島將有局部大雨，本週末起環境轉偏東風，基隆北海岸和大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，局部雨勢可能較大，大台北平地、西部山區為零星短暫雨，桃園以南則是多雲到晴。

26日起水氣暫時減少，剩下東半部、恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。27日將有鋒面、華南雲系接近，且同時有東北季風或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭將有局部短暫雨，中部、花東也有零星短暫雨，其他地區天氣仍多雲到晴。

此外，海拔3000公尺以上高山在24日、27日、28日有降雪機會，中南部地區25日至26日清晨要留意局部霧或低雲影響能見度。

本週末回暖後，下波冷空氣將在27日開始影響。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，目前這波冷空氣轉弱，但24日清晨有輻射冷卻作用，各地早晚偏冷，新竹以南局部低溫下探10度或更低，西半部低溫11度至15度，花東16度至17度。25日起低溫略升到12度至16度，中部以北、宜花16度至18度。

27日起鋒面、冷空氣陸續到來，中部以北和宜蘭低溫12度至15度，南部16度至18度，高溫方面，北部、宜蘭仍僅20度以下，花東則為20度至23度。

29日起冷空氣強度減弱，但要注意輻射冷卻在清晨帶來低溫，西半部、宜花低溫落在12度至15度，南部為12度至17度。

