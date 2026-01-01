明起恐降破7°C！高山有望降雪 下週更冷挑戰寒流

【高沛生／綜合報導】冷空氣持續南下，今天愈晚愈寒冷，氣溫一路走低，北台灣寒意明顯。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明(2日)至下週(4日)清晨將有入冬以來最強冷空氣影響，具備成為首波「強烈大陸冷氣團」的機率，本島平地最低溫不排除跌破7°C；下週三至週六清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，昨(31日)各地最高氣溫仍偏高，北部約19.6°C，中部、南部及東部普遍落在28°C左右。不過今(1日)清晨冷空氣逐漸南下，截至清晨5時12分，本島縣市平地最低氣溫出現在台南楠西區的13.1°C，新北石門區亦降至13.2°C，各地平地低溫約在13至15°C之間，且持續下降中。

觀測資料顯示，今晨除台灣南端外，各地雲量偏多，降水回波仍以迎風面為主，桃園以北降雨明顯，花蓮、新竹則為零星降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今起強冷空氣逐漸南下，氣溫持續下降，北台灣愈晚愈寒冷；降雨方面，北部、東北部有局部短暫雨，並有局部較大雨勢，花東地區有零星降雨機率，中南部多雲時晴，白天轉涼、夜間偏冷。

各地氣溫為：北部高溫約自17°C降至10°C，中部約11至24°C，南部約13至26°C，東部約12至26°C，夜間及清晨寒意明顯。

吳德榮指出，最新模式顯示，明(2日)至下週(4日)清晨將有入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站低溫約降至11°C，本島平地恐出現7°C以下低溫；天氣型態呈現北東濕冷、中南乾冷，迎風面的北部、東北部仍有局部短暫雨，花東有零星飄雨，背風面則為晴時多雲。

此外，這波冷空氣強度較前一波更強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，雖高空水氣條件偏差，但1500公尺以上高山，包括太平山、合歡山、雪山等地，仍有零星、少量降雪的機率。

展望後續天氣，吳德榮表示，下週日白天起至週一(5日)上午冷空氣將逐漸減弱，白天晴朗舒適，但早晚仍偏冷；週一下午至週二(6日)清晨，下波冷空氣前緣快速通過，迎風面再度轉為局部短暫雨。週二白天起天氣再轉晴冷，且後續仍可能有更強冷空氣南下，並伴隨輻射冷卻效應，下週三至週六清晨有創入冬最低溫、甚至成為首波寒流的機率，但各模式模擬仍有差異，需持續觀察。

入冬最強冷空氣影響，平地低溫恐跌破7°C，高山有降雪機率。資料照片由氣象署提供

