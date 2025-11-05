明起恢復本土豬隻運宰 賴清德宣布：11/8市場開賣溫體豬

總統賴清德。李政龍攝



台中日前出現非洲豬瘟案例引發外界關注，經中央研判疫情並未擴大，屬「單一案例、單一來源、無擴散跡象」。總統賴清德表示，中央前進應變所宣布，政府將自11月7日零時起恢復本土豬隻拍賣、屠宰及運輸作業，預計11月8日市場即可重新供應溫體豬。同時，全國將展開53場擴大清潔消毒作業，確保解禁後市場秩序穩定。

非洲豬瘟中央災害應變中心今早公布檢驗結果，確認台中疫情並無蔓延，仍屬單一案例。賴清德指出，政府將自11月6日中午起開放豬隻運送，次日恢復拍賣與屠宰程序，確保民生供應不中斷；而在決定恢復本土豬隻運銷時，中央也在今天同步啟動全國53場的擴大清消作業，確保開市一切順利。

賴清德表示，中央將自11月7日起受理補助申請，對象包含養豬場、承銷人、肉攤、屠宰業者等第一級生產鏈業者，以協助業者度過防疫衝擊。

賴清德重申，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對於台灣豬來說，卻是致命疾病，仍要仰賴出入境的國人朋友多加注意，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

賴清德強調，為了確保完全消除疫情對台灣豬的威脅，目前仍維持禁用廚餘養豬，後續無論是強化完全蒸煮的流程、或是邊境管理查察等手段，政府都會繼續推行，也希望業者及地方政府共同配合、在解禁後仍落實防疫措施，讓我們一起努力、一起守護台灣豬。

