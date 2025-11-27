明起放晴3天！下週「天琴颱風＋東北季風」影響 水氣增多轉濕涼

今日東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今(27)日東北季風挾南方水氣靠近，對此，氣象專家吳德榮指出，迎風面有局部短暫雨的機率，明(28)天起水氣東移天氣好轉，各地連續三天晴朗穩定，但因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫，另外，天琴已轉中颱，下週開始受到天琴颱風高層水氣和東北季風影響，各地水氣增多轉濕涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。各地區氣溫為北部15至23度、中部15至28度、南部16至28度、東部13至26度。

明日起水氣東移，天氣好轉，週末大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫；不過12月1日、2日天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降；3日另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

另外，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，天琴進入南海，已增強為中度颱風，向西北西前進，持續增強，第3天起動向不確定性持續擴大，但無侵台機率。

