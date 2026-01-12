明起新冷氣團南下！北台高山有機會降雪 降溫趨勢一次看

今天到明天清晨雲系通過，有零星降雨情形，北台灣3000公尺以上高山有降雪機率，(資料照) 圖：翻攝自雪霸國家公園官網

[Newtalk新聞] 今(12)天溫度短暫回溫，但明天又有另一波冷氣團南下。氣象署指出，未來一週冷空氣沒有像前幾波那麼強，但今天到明天清晨雲系通過，有零星降雨情形，北台灣3000公尺以上高山有降雪機率，明天起仍有一波大陸冷氣團南下，這波冷氣團預計15、16日減弱。

氣象署表示，未來一週沒有明顯的冷空氣，但今天到明天清晨雲系通過，有零星降雨情形，低溫約15至16度，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率；明天起仍有一波大陸冷氣團南下，北部及中部低溫下探12度，南部13度，花東14度，局部近山區及空曠地區更低，明晚到後天清晨中部以北近山區有10度以下低溫。

這波冷氣團預計15、16日減弱，中部以北低溫仍只有13度，南部及花東約16度，白天中南部高溫則有25至28度；週末水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨明顯，竹苗以南仍是晴朗天氣，要留意日夜溫差大。

今天到明天清晨雲系通過，有零星降雨情形，北台灣3000公尺以上高山有降雪機率。 圖：氣象署／提供

明天起仍有一波大陸冷氣團南下，這波冷氣團預計15、16日減弱。 圖：氣象署／提供

這波冷氣團預計15、16日減弱，中部以北低溫仍只有13度，南部及花東約16度。 圖：氣象署／提供