明起日夜溫差飆12度！全台低溫警戒區域曝光

氣象署提醒，明起至周六留意日夜溫差至少8度，甚至12度，冷空氣影響持續到下周一清晨，下周一白天溫度將逐漸回升，但仍要留意日夜溫差大。（氣象署提供）

冷空氣持續影響，今日清晨最低溫發生在雲林古坑6.7度，上午阿里山氣象站還觀測到下雪，氣象署表示，北至南1500公尺至2000公尺山區若有水氣通過將下雪及霰，也提醒明起至周六留意日夜溫差至少8度，甚至12度，冷空氣影響持續到下周一清晨，下周一白天溫度將逐漸回升，但仍要留意日夜溫差大。

氣象署科長林秉煜表示，今日清晨各地普遍10至12度低溫，但中南部雲量偏少，輻射冷卻效應明顯，溫度偏低，最低溫出現在雲林古坑6.7度，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、新竹及離島都在6至8度低溫。

他提醒，明天、後天清晨，10度以下區域廣泛，高雄以北、宜蘭、花蓮及離島都需留意，甚至部分地區可能低於10度很多。

針對未來一周氣溫，林秉煜表示，今日北台灣氣溫偏低，約14度，中部及花蓮高溫18度，南部則不到22度，明天北台灣高溫回升4度，感受比較溫暖。明起至周六留意日夜溫差至少8度，甚至10至12度。周日另一波冷空氣南下，北台灣反應明顯，低溫維持14度，花蓮溫度略降，中南部高溫則沒太大差異。下周一高溫明顯回升，各地接近20度，甚至22至24度，低溫則是14至12度。

未來降雨趨勢，他表示，今日迎風面新北、宜蘭降雨，西半部山區留意零星降雨，明天水氣減少，東半部零星降雨，持續到周六清晨，周六、日迎風面降雨稍增，但下周一整體水氣明顯減少許多。

至於今日上午觀測到阿里山下雪及霰，林秉煜表示，中層西南風水氣上來，發生在迎風面西半部山區有零星降雨，由北至南1500公尺至2000公尺山區溫度相對比較低、接近0度左右，當零星水氣通過，會有下雪、霰發生，今天這樣的情況還是會持續。

