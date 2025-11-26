明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝

28日起連續三天各地晴朗穩定。（圖／方萬民攝）

中央氣象署指出，今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多、早晚偏涼，清晨最低溫在新竹關西10.5度。氣象專家指出，明（28）日起連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日回升，但日夜溫差也逐日擴大；而11月1日起偶有局部雲星飄雨的機率、氣溫略降，3日有另一波東北季風南下，迎風面轉雨、氣溫逐漸下降，北台灣轉涼。

氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。

溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及台東的高溫會比昨（26）日低一些，約在23至25度。離島天氣部分，澎湖陰天，19至21度；金門多雲，16至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

而28日（週五）持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

不過29、30（週六、日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，29日西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

對此，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄說明，28日天氣好轉，29、30日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升、日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮說，預估11月1、2日（下週一、二）「天琴」颱風外移的高層雲系通過，偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降；3日（下週三）再有另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

一週氣溫。（圖／中央氣象署）

