明起東北季風挾境外污染物移入 全台空品普通至亮橘燈

環境部提醒，明(3日)上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入，會影響台灣空氣品質，全台空品為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕今(2日)晚起東北季風南下，台灣又將再度轉冷，環境部提醒，今(2日)中國上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判明(3日)上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入，會影響台灣空氣品質，全台空品為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

環境部表示，昨(1日)觀測到中國上游一帶有污染物累積，PM2.5小時濃度達50至100微克／立方公尺，PM10小時濃度達100至200微克／立方公尺，預估明(3日)上午起東北季風增強，將挾帶境外污染物影響臺灣空氣品質，屆時北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克／立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克／立方公尺，午後逐漸影響至中南部地區，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度而有所變化。

廣告 廣告

環境部續指，自4日起南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊(網址：https://airtw.moenv.gov.tw/)，查詢最新空氣品質變化，加強自身防護。

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

鹿港天后宮最貴光明燈 她10年砸500萬全包只因「太神了」！

