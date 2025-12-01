明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光

生活中心／綜合報導

明日起底層東北季風逐漸增強，氣溫開始下滑。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週三受東北季風影響，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22到26度，越往南氣溫越暖。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週三晚間至週四上午是本波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15、16度左右，北部空曠處及近山區仍有12到14度低溫。西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11到13度。早出晚歸者須多加保暖。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，東北季風影響預估持續至週五，期間北部及東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週四是氣溫最低的一天，南部高溫都可降至25度，感受上較舒適，北部維持濕冷天氣。週五高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。​

「天氣風險 WeatherRisk」提到，週末兩天轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為持晴到多雲天氣，各地氣溫皆回升。下週一另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣，中南部天氣一樣維持不變。

