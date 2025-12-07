明起汽柴油雙漲、95無鉛逼近29元大關 「這族群」荷包最傷

台灣中油指出受國際局勢影響，明起汽柴油漲0.1元，95無鉛升至28.7元。 圖：台灣中油公司／提供

[Newtalk新聞] 想要省荷包的民眾動作要快了！受國際局勢與產油國減產策略影響，國內油價將小幅回升。據台灣中油觀點指出，自明（8）日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲 0.1 元。調整後95無鉛汽油將來到 28.7 元，98無鉛汽油更突破 30 元大關。建議用車族把握最後幾小時前往加油，多少能省下一點油錢。

台灣中油表示，自明(8)日凌晨零時起調整價格，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升 27.2 元、95無鉛汽油每公升 28.7 元、98無鉛汽油每公升 30.7 元、超級柴油每公升 25.6 元。實際零售價格以各營業點公告為準。針對此次調漲原因，台灣中油說明，本週受「石油輸出國組織及夥伴國（OPEC＋）維持明年第一季不增產」及「俄烏和平談判進展陷入停滯」等因素影響，導致國際油價上漲。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲 0.1 元，即便調整後，價格仍已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。台灣中油進一步強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共 2 元及 1.5 元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。

關於油價吸收金額方面，台灣中油表示，統計今（114）年累計至 11 月底止，台灣中油共吸收約 64.44 億元。本週在政府調降貨物稅部分，汽油每公升吸收 2.2 元、柴油每公升吸收 1.6 元；在維持亞鄰國家最低價與平穩措施方面，本週吸收金額均為 0 元，合計汽油共吸收 2.2 元、柴油共吸收 1.6 元。

