明起汽、柴油價格皆不調整

唐湘龍表示，林世功是琉球有名的烈士，他殉國後留下了感人肺腑的絕命詩，而這提醒了現在的政治氛圍。唐湘龍認為，1945年戰敗了，琉球還是日本的，有這種道理嗎？直言中國人有沒有勇氣去為琉球人討公道，不再是把琉球當作是一個只要日本扯台灣、我就扯琉球的一種假平衡。

風向龍鳳配 ・ 12 小時前