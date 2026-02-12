明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。

吳聖宇指出，今日東北季風減弱，水氣減少，天氣趨於穩定，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫仍可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫仍可能降到15度上下，還是要留意輻射冷卻低溫，並且注意日夜溫差較大的情況。

明起至週末好天氣

吳聖宇說明，明天起到週末天氣大致穩定，東半部多雲或多雲到晴，偶有零星地形降雨機會，西半部為晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫25至28度，中部及花東26至29度，南部可到28至30度或以上。不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，中北部、東北部都市地區低溫16至18度，空曠地區仍可能降到13至15度間，南部及花東都市地區低溫19至21度，空曠地區仍可能降到16至18度左右，日夜溫差變化仍然明顯。

除夕變天！降雨熱區出爐

吳聖宇提及，下週一除夕（16日）白天鋒面掠過，北部、東半部將轉為陰天有短暫陣雨天氣，雨量不大，但是降雨機會提高，中南部則是雲量增多，大致維持多雲的天氣型態。北部、東北部白天高溫下降至20至23度，中部及花東24至27度，南部高溫仍可超過30度以上。夜晚至下週二年初一清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫12至14度，南部及花東都市地區低溫16至19度，空曠地區低溫14至16度，又會較有涼意的感覺出現。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇透露，下週二、三也就是年初一、初二仍受到東北季風影響，北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，中南部大致維持多雲到晴的天氣型態。年初一北部、東北部到花蓮一帶溫度較涼，白天高溫18至21度，中部及台東高溫23至25度，南部高溫仍有25至27度。夜晚到年初二清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，南部及花東都市地區低溫16至19度，空曠地區低溫14至16度，中南部地區日夜溫差仍較大。

吳聖宇表示，年初二溫度變化不大，北部、東北部、花蓮等地白天高溫仍維持在18至21度，中部及台東高溫23至25度，南部高溫25至27度，夜晚到年初三清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，中南部日夜溫差持續較明顯。

吳聖宇指出，下週四到週六，也就是年初三到初五，天氣大致穩定，東半部雲量稍多，偶有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣，夜晚清晨有局部低雲或霧發生的機會。白天各地較溫暖，甚至又會逐漸感覺有些偏熱起來，尤其是中南部地區，夜晚清晨仍較涼，還是要注意輻射冷卻低溫以及日夜溫差變化較大的情況。

下波變天時間曝光

吳聖宇提醒，下週日年初六，也就是春節連假的最後一天，白天期間台灣仍在鋒前，天氣仍較穩定，週日晚間到23日清晨波鋒面將會經過台灣附近，後續東北季風增強，屆時北部、東半部天氣將轉差，降雨機會提高，週日晚間起溫度也有下降的趨勢，由於時間尚早，鋒面經過台灣的時間點仍有變化調整的機會，後續還要繼續觀察。

